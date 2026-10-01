Nusaybin'de park halindeki hafif ticari araçtaki yangın söndürüldü, hasar oluştu

Nusaybin'de park halindeki hafif ticari araçtaki yangın söndürüldü, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gırnavas Mahallesi'nde park halindeki 07 BCD 565 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; araçta hasar oluştu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Gırnavas Mahallesi'nde park halindeki 07 BCD 565 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA