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Nusaybin'de park halindeki hafif ticari araçtaki yangın söndürüldü, hasar oluştu

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Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gırnavas Mahallesi'nde park halindeki 07 BCD 565 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; araçta hasar oluştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Gırnavas Mahallesi'nde park halindeki 07 BCD 565 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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