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Nusaybin'de operasyonda 11 bin paket kaçak sigara ve bin paket puro ele geçirildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 11 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ile bin paket bandrolsüz puro ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak sigara ve puro ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 11 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ile bin paket bandrolsüz puro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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