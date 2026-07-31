Haberler

Nusaybin'de mayınlı sınır hattında anız yangını

Nusaybin'de mayınlı sınır hattında anız yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır hattında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır hattında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yoğun duman İpekyolu'nda görüş mesafesini düşürürken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'na yakın, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki mayınlı sınır bölgesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, sınır hattında geniş bir alanı etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mayınlı arazi nedeniyle güvenli noktalardan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle yükselen yoğun dumanla görüş mesafesi düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Ciğerlerimiz yanıyor! 4 şehir rahat nefes aldı, bir ilde alarm sürüyor