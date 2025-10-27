Nusaybin'de Kayıp Ramazan Er'in Cesedi Bulundu, 14 Kişi Gözaltında

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında silahla vurulduktan cesedi yanmış halde bulunan kişinin kimliği, olay yerindeki 3 anahtardan yola çıkılarak belirlendi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim'de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu. Olay yerinde tespit edilen 3 anahtardan yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran'dan beri kayıp olan Ramazan Er'e ait olduğunu belirledi. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı. Ramazan Er'in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, cesedin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.