Nusaybin'de kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada 5 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 AT 671 plakalı kamyonet, 27 F 6855 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen kamyonet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.