Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada

İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz

Dünyayı sarsacak gelişme! ABD-İran gerginliğinde tarihi adım geliyor
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

Mirasından men ettiği çocuklarından İbrahim Tatlıses'e rest