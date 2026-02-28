Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur