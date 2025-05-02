Nusaybin'de Fırtına ve Şimşekler Geceyi Aydınlattı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan fırtına sonrası yağan yağmur ile birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından yağışla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün Nusaybin ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Yağışın etkili olduğu ilçede gece saatlerde peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel