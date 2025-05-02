Nusaybin'de Fırtına ve Şimşekler Geceyi Aydınlattı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından yağışla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün Nusaybin ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Yağışın etkili olduğu ilçede gece saatlerde peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.