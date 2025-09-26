Nusaybin'de DİKA Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, DİKA Genel Sekreteri Aykut Anıç, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, kamu görevlileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlar temsilcileri katıldı.

Kaymakam Çakır, toplantının açılışında katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra Anıç ve ajans uzmanları tarafından yürütülen proje ve programlara ilişkin sunum yapıldı.