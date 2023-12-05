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Nusaybin'de Çağ Çağ Deresi üzerine köprü inşaatı başladı

5 Aralık 2023 19:25 Son Güncelleme: 19:27 Abone Ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi üzerine Devrim ve Fırat mahallelerini birbirine bağlayacak köprü inşaatına başlandı. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi alan yetkililer, modern ve tarihi dokuya uygun bir köprü inşa edildiğini belirtti.