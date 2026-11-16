Nusaybin'de bıçaklanan 17 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gırnavas Mahallesi'nde dün akşam boş arazide vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Barış Şener'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince 3 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin Gırnavas Mahallesi'nde dün akşam boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Şener (17), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA