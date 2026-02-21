Haberler

Nusaybin'de asayiş uygulaması yapıldı

Nusaybin'de asayiş uygulaması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 296 kişi denetlendi, 134 araç kontrol edildi ve 4 sürücüye ceza uygulandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabit ve hareketli olarak asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 296 kişi kontrol edildi, 134 araç ve sürücüsü denetlendi, 4 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Cihat Şayık
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler