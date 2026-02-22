Haberler

Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 203 kişi kontrol edildi, 55 araç denetlendi. İki sürücüye ceza kesilirken, bir motosiklet trafikten men edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabit ve hareketli asayiş uygulaması yapıldı.

Bu kapsamda 203 kişi kontrol edildi, 55 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde 2 sürücüye cezai işlem uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
