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Mardin'de çıkan anız yangını söndürüldü

Mardin'de çıkan anız yangını söndürüldü
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Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Suriye sınırına yakın bölgeye yayıldı. İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Nusaybin'in Kışla Mahallesi'nde gece henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle Suriye sınırına yakın bölgeye de yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek verdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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