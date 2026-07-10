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Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde hasta nakli yapan ambulansın tıra çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ambulanstaki sağlık personeli ve bir hasta olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ambulans, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şırnak İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı ambulans, Silopi Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne naklettiği sırada, Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi mevkisinde tıra çarptı.

Çarpmanın ardından aynı yönde ilerleyen bir otomobil de ambulansa çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulanstaki sağlık personeli Serdar U, Muhammed Enes A. ve hasta Hüseyin Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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