Nusaybin'de Akaryakıt Tankeri Devrildi: Şoför Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir akaryakıt tankeri, tarlaya devrilerek kaza yaptı. Tanker şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt tankeri, tarlaya devrildi. Kazada tanker şoförü yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi mevkiinde yaşandı. 27 UM 914 plakalı tanker, ismi öğrenilemeyen şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
