Nusaybin'de Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonlandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Durak ve Mehmetoğlu aileleri arasında 7 ay önce başlayan husumet, kanaat önderleri ve hayırseverlerin girişimiyle barışla sonuçlandı.

İlçe merkezindeki Barış Parkı mevkiinde 7 ay önce meydana gelen olayda Ahmet Durak (32) yaşamını yitirince, iki aile arasında husumet başladı. Çömera Aşireti kanaat önderleri Hacı Hadi Özel, Abdullah Özel, Fikret Özel, Ziver Çelik ile kanaat önderlerinden Fikret Aslan'ın arabuluculuğunda taraflar uzlaştı. Bir konaklama tesisinde Bedrettin Durak ve Enver Mehmetoğlu'nun öncülüğünde, aileler için barış töreni düzenlendi. Törende aileler, Kur'an-ı Kerim'in altında geçerek tekbirler getirip, barış yemini etti. Kanaat önderleri Fikret Aslan, Hacı Hadi Özel, Fikret Özel, Enver Mehmetoğlu ve iş insanı Mehmet Emin Kaya, törende yaptıkları konuşmalarda ailelere teşekkür etti. Programa katılan Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün burada güzellikleri, huzuru ve barışı konuşuyoruz. Bizim görevimiz öfkeyi yatıştırmak, kalpleri birleştirmek ve kardeşliği pekiştirmektir. Nusaybin'de barışın ve huzurun tesisine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal'ın duası ve tarafların tokalaşmasıyla sona erdi.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),