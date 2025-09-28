Haberler

Nusaybin'de Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu

Nusaybin'de Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Fidan ve İpekten aileleri arasındaki husumet, düzenlenen bir törenle sona erdirildi. Kaymakam Evren Çakır'ın katıldığı törende, ailelerin fertleri barışarak birbirlerine sarıldı ve birlik mesajları verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kaymakam Evren Çakır'ın katılımıyla Duruca Mahallesi'nde düzenlenen törende Fidan ve İpekten aileleri arasındaki husumetin sona erdiği belirtildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların yapıldığı törende, her iki ailenin fertleri el sıkışarak, birbirlerine sarılarak, aralarındaki husumete son verdi.

Kaymakam Çakır, burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinerek, husumetin büyümeden barışla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Çakır, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Volkan Şenocak, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.