Nusaybin'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Mardin Nusaybin ilçesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.
Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Zeynep Abidin Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.
Vakıf adına açıklama yapan Yunus Bağlı, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Açıklamanın ardından dua edildi.
Kaynak: AA / Cihat Şayık