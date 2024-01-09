Üye Girişi
Haberler

Nurhak'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Abone Ol

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 22.20'de merkez üssü Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.97 kilometre derinlikte kaydedilen, çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Deprem Doğal Afet Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title