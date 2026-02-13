Haberler

Suriye'nin Haseke Valiliği görevine Nureddin Ahmed İsa atandı

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Nureddin Ahmed İsa, Haseke Valiliği'ne atandı. 1969 doğumlu mühendis, terör örgütü YPG döneminde önemli görevlerde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haseke Valiliği görevine Nureddin Ahmed İsa atandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026/30 Sayılı Kararnamesinde, "Nureddin Ahmed İsa, Haseke Valisi olarak atanmıştır." ifadesi yer aldı.

Haseke ili Kamışlı beldesinden 1969 doğumlu Elektronik Mühendisi İsa, Devrik rejim döneminde Kamışlı'da Telekominikasyon Müdürlüğü yaptı.

Terör örgütü YPG'nin işgali döneminde, örgütün elindeki Alya Hapishanesinin Müdürlüğü görevinde bulundu.

Nureddin Ahmed İsa'nın adı, 2015'te Tel Hamis ve Tel Barak'taki Arap katliamlarıyla anılıyor.

