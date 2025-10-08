Haberler

Nurdağı'ndaki Öğrencilerden Filistin'e Destek Koreografisi

Nurdağı'ndaki Öğrencilerden Filistin'e Destek Koreografisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, Filistin'e destek vermek amacıyla 'Özgür Gazze' yazılı bir koreografi oluşturdu. Etkinlikte öğrenciler, özgürlük şarkıları eşliğinde buluşarak Filistin bayrağını taşıdılar.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için "Nehirden Denize Özgür Filistin" temalı etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, özgürlük şarkıları eşliğinde "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, öğretmenleri de destek verdi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
İstanbul'un yanı başına kar yağdı

İstanbul'un yanı başına kar yağdı! Etraf beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.