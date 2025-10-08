Nurdağı'ndaki Öğrencilerden Filistin'e Destek Koreografisi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, Filistin'e destek vermek amacıyla 'Özgür Gazze' yazılı bir koreografi oluşturdu. Etkinlikte öğrenciler, özgürlük şarkıları eşliğinde buluşarak Filistin bayrağını taşıdılar.
Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için "Nehirden Denize Özgür Filistin" temalı etkinlik düzenledi.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, öğretmenleri de destek verdi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel