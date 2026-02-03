Haberler

Nurdağı'nda ilkokulun bacasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir ilkokulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir ilkokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsalda Gökçedere Mahallesi'ndeki ilkokulun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.???????

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
