Nurdağı'nda ilkokulun bacasında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir ilkokulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir ilkokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsalda Gökçedere Mahallesi'ndeki ilkokulun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.???????
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel