Nurdağı'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden sürücü Mehmet K. takla atan otomobilde yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet K. (37), yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet K.'nin kontrolünü yitirdiği 06 DAU 866 plakalı otomobil takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet K., ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
