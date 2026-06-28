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Gaziantep'te orman yangını kontrol altına alındı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırkpınar Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 1 helikopter, karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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