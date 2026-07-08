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Gaziantep'te orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü

Gaziantep'te orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık meşelik alan zarar gördü. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık meşelik alan zarar gördü.

Bademli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden yapılan ihbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, belediyeye ait 2 su ikmal aracı sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Yaklaşık 1 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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