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Nurdağı'nda Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Nurdağı'nda Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Yusuf Eren Aslan hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Eren Aslan (18), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Servet U. (22) yönetimindeki 27 AOY 012 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Eren Aslan'ın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yola savrulurken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yusuf Eren Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Servet U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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