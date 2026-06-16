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Nurdağı'nda market denetimlerinde bir iş yeri mühürlendi

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Nurdağı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki marketlerde son kullanma tarihi, fiyat etiketi, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren bir market mühürlenirken, son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi. Başkan Yıldırır, denetimlerin süreceğini belirtti.

Nurdağı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, hijyen koşulları ve iş yeri ruhsatları kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen bir market hakkında yasal işlem uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve düzenli bir alışveriş ortamında hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Yıldırır, halk sağlığının korunması ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimlerine devam edeceğini kaydetti.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıta kontrolünde imha edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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