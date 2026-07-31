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Nurdağı'nda akaryakıt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Nurdağı'nda akaryakıt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, akaryakıt dolu tankerle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, akaryakıt dolu tankerle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş istikametinden Nurdağı yönüne seyreden C.T. (29) idaresindeki 80 AFM 447 plakalı akaryakıt tankeri, Işıklı Kavşağı'ndan geçtiği sırada aynı yönde ilerleyen F.T. (29) yönetimindeki 01 ASV 963 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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