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Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı Hacı Murat İbrahim’e seçim dolayısıyla mektup gönderdi

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Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı Hacı Murat İbrahim’e seçim dolayısıyla mektup gönderdi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Filipinler'in Bangsamoro bölgesinde özerklik sonrası düzenlenen ilk seçimler dolayısıyla Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim'e mektup gönderdi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Filipinler'in Bangsamoro bölgesinde özerklik sonrası düzenlenen ilk seçimler dolayısıyla Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim'e mektup gönderdi.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Filipinler'in Bangsamoro bölgesinde özerklik sonrası düzenlenen ilk seçimler dolayısıyla Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim'e mektup gönderdiği bildirildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Kurtulmuş, mektubunda, Bangsamoro Özerk Bölgesinde 14 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşen tarihi parlamento seçimlerinin başta kardeş Bangsamoro halkı olmak üzere tüm Filipinler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, ülkeler arasındaki uzak mesafeye rağmen dost ve kardeş Bangsamoro halkının huzur, esenlik, güven ve refahı için her zaman dua ettiklerini kaydetti. TBMM'den seçimleri gözlemlemek üzere giden heyete gösterilen misafirperverlik için de teşekkür eden Kurtulmuş, Güney Filipinler'deki barış sürecine Türkiye'nin katkılarının devam edeceğini, bölgeye olan desteğini sürdüreceğini belirtti."

Kaynak: ANKA
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