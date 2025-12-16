Haberler

Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Radyoloji Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikler, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetlerinde önemli değişiklikler getiriyor. Bu düzenlemeler ile yeni görev tanımları, denetim kuralları ve yaptırımlar belirlenmiş durumda.

(ANKARA) - Nükleer tıp hizmetleri, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetlerine ilişkin yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikler Resmİ Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji alanlarını kapsayan düzenlemelerle birlikte uygulamada önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeler kapsamında, nükleer tıp teknikerlerinin görev ve yetkilerine ilişkin hususlar ilk kez açık ve kapsamlı hükümlerle mevzuata dahil edildi.

Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin yeni düzenlemeler

Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliği ile, Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sağlık meslek tanımına giren nükleer tıp teknikerlerinin görevleri ile ilgili ilk defa yeni hükümler getirildi. Nükleer tıp merkezlerinde çalışan mesul müdür ve merkez sorumlusunun görevleri genişletildi, kimlik kartlarına karekod zorunluluğu eklendi. Merkez sorumlusu ve uzman hekimlerin çalışma sınırları netleştirildi, 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli hekimler için istisna tanındı. Denetim hükümleri Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile uyumlu hale getirildi. Nükleer tıp merkezlerinin planlanmasına ilişkin hükümler detaylandırıldı. Merkezlerin taşınma, birleşme, devir ve adres/isim değişiklikleri için ayrıntılı izin ve yenileme süreçleri tanımlandı. Yaptırımlar caydırıcı biçimde yeniden düzenlendi, usulsüz faaliyete devam eden merkezler için doğrudan yaptırım öngörüldü.

Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin yeni düzenlemeler

Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği ile mesleğini serbest olarak icra eden radyasyon onkolojisi uzmanlarının açtığı merkezler ilk kez açık şekilde mevzuat kapsamına alındı. Ruhsat ve faaliyet izin belgeleriyle ilgili düzenlemeler güçlendirilerek uygulamada netlik sağlandı. Merkezlerin taşınma, birleşme ve devrine ilişkin süreçler ayrıntılı kurallara bağlandı. Uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri için yetkilendirme şartı getirildi. Merkez sorumluları ve uzman hekimlerin çalışma esasları netleştirilirken, yaşlı ve engelli hekimler için kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı. Mesul müdür ve merkez sorumlularının görev ve sorumlulukları genişletildi; kimlik kartlarında karekod uygulaması zorunlu hale getirildi. Denetim hükümleri, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile uyumlu olacak şekilde güncellendi. Ayrıca yasaklar ve yaptırımlar daha caydırıcı olacak biçimde yeniden düzenlendi.

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin yeni düzenlemeler

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında da radyoloji merkezlerinin yalnızca il içi taşınmasına izin verildi. Merkez sorumlusu hekimlerin görev yerleri tek merkezle sınırlandırıldı, 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli hekimler için istisna getirildi. Personel kimlik kartlarına karekod zorunluluğu getirildi. Usulsüz faaliyette bulunan merkezler için yaptırımlar caydırıcı hale getirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel



