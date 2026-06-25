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Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan Suriye'de reform görüşmesi

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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İdari Kalkınma Bakanı Skaf ile bürokratik yeniden yapılanma ve iş birliği alanlarını değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye'nin devlet inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz Nuh Yılmaz, Suriye İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Skaf ile görüştü.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Suriye'nin bürokratik yeniden yapılanma süreçleri ile iki ülke arasındaki muhtemel iş birliği alanlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Görüşme dolayısıyla Bakan Skaf'a misafirperverliği için teşekkür eden Yılmaz, "Suriye İdari Kalkınma Bakanlığı, Suriye'nin çağdaş bir ulus devlet olma yolunda en ağır sorumluluklardan biri olan kamu reformu alanında çalışıyor. Esad döneminin tüm devlet mekanizmalarını tüketen narko-kriminal suç örgütlenmesinden ulus devlet üretmek gerçek bir imtihan. Biz de Türkiye olarak bu devlet inşa sürecinde elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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