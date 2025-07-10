Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve mezuniyet yemini edildi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törene, NNYÜ Mütevelli Heyeti Üyesi İrfan Başyazıcıoğlu, NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verildiği tören, öğrencilerin mezuniyet yemini etmesi ve keplerini havaya atmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Tolgahan Sayışman'dan takipçilerine uyarı: Çocuklarınıza dikkat edin

"10 gündür mücadele ediyoruz" diyerek takipçilerini uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım

Boşanacakları iddia ediliyordu! Seneler sonra ezber bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.