Haberler

Novi Sad'da 16 Kişi İçin Anma Töreni Düzenlendi

Novi Sad'da 16 Kişi İçin Anma Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde, 1 Kasım 2024'te meydana gelen tren istasyonu kazasında hayatını kaybeden 16 kişi anıldı. On binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, hükümete karşı tepkiler dile getirildi.

NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazada ölen 16 kişi anıldı.

Novi Sad'daki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişiyi anmak ve hükümete tepki göstermek isteyen on binlerce kişi kente geldi.

Katılımcılar, 16 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ulusal basına göre, Sırbistan'ın 16 farklı yerinden gelen kalabalık, hükümete karşı gösteri de yaptı.

Anma etkinliğinin geç saatlere kadar süreceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de başkent Belgrad'daki ayine katılarak, barış temennisinde bulundu ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

Sırbistan genelindeki anma programlarına katılan insan sayısının, daha önce herhangi bir yıl dönümüne katılanlardan çok daha fazla olduğu belirtildi.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişi ölmüş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından hükümete karşı 1 yıl boyunca belirli aralıklarla, sorumluluğu bulunanların cezalandırılması, istasyon yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Vesna Besic - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Su dolu çukura bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.