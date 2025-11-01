Novi Sad'da 16 Kişi İçin Anma Töreni Düzenlendi

NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazada ölen 16 kişi anıldı.

Novi Sad'daki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişiyi anmak ve hükümete tepki göstermek isteyen on binlerce kişi kente geldi.

Katılımcılar, 16 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ulusal basına göre, Sırbistan'ın 16 farklı yerinden gelen kalabalık, hükümete karşı gösteri de yaptı.

Anma etkinliğinin geç saatlere kadar süreceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de başkent Belgrad'daki ayine katılarak, barış temennisinde bulundu ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

Sırbistan genelindeki anma programlarına katılan insan sayısının, daha önce herhangi bir yıl dönümüne katılanlardan çok daha fazla olduğu belirtildi.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişi ölmüş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından hükümete karşı 1 yıl boyunca belirli aralıklarla, sorumluluğu bulunanların cezalandırılması, istasyon yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.