Nouman Ali Khan, 'Post-Modern Dünyanın Fısıltıları' Programında Din ve Hakikat Üzerine Konuştu

Bayyinah Arapça ve Kur'an Araştırmaları Enstitüsünün kurucusu, vaiz ve yazar Nouman Ali Khan, "Post-Modern Dünyanın Fısıltıları" başlıklı programa katıldı.

Taksim Camisi'nde gerçekleştirilen programa yerli ve yabancı dinleyicilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

J. Zack Crist moderatörlüğünde, "Post-modern dünyanın karmaşası içinde hakikati aramak mümkün mü" sorusu üzerine yapılan konuşmada yazar Halis Aydemir ve Nouman Ali Khan konuşma yaptı.

Yazar Halis Aydemir, post modernizm anlatısı üzerine kavramları aktararak, 15 ayrı ideolojinin perde arkasını konu alan Yaldızlı Fısıltılar kitabında bahsi geçen postmodern dünyada insanın karşılaştığı ideolojik angajmanları örneklerle anlattı.

"Bu zaman gerçeklerden kaçınan biri için korkutucu olabilir"

Yazar Nouman Ali Khan ise gençlerin postmodernizme yaklaşımını değerlendirerek, "Size anlatmaya çalıştığım şeyin gücü, dinimizin dünyaya bakmanın güçlü bir yolu olduğu, gerçeğin net bir şekilde onda detaylandırılmasıdır." dedi.

Modern zamanlarda insanların yaşadığı problemlere değinen Khan, "İçinde yaşadığımız bu zaman gerçeklerden kaçınan biri için korkutucu olabilir." ifadesini kullandı.

Khan, dini mesajlardaki saflığın tehdit edildiğini belirterek, zamanla dini mesajların, dış ideolojilerin etkilediği içsel bozulmalar nedeniyle tanınmaz hale gelebileceğini vurgulayarak, bireylerin orijinal öğretilere bağlı kaldıklarını düşünmelerine ve bu öğretilerle çelişen uygulamalara girmelerine yol açabildiğini söyledi.

Dinin kendi öz mesajlarından ziyade çarpıtılmış yorumlara duyulan tepkinin, dinin kendisine karşı bir isyana yol açabileceğine dikkati çeken Khan, modern zamanlarda dinin özünün anlaşılmaz hale gelmesi riskinin bulunduğu karmaşık ortamın olduğunu da sözlerine ekledi.

Yaklaşık 2 saat süren program, soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.

Nouman Ali Khan kimdir?

Nouman Ali Khan, 4 Mayıs 1978'de Doğu Almanya'da Pakistanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Okul öncesi yıllarını Doğu Berlin'de geçirdi.

Nassau Community College'da bir süre Arapça eğitmenliği yapan Khan, daha sonra Bayyinah Arapça ve Kur'an Çalışmaları Enstitüsünü kurdu.

Khan, 7 yıl boyunca ABD çapında 10 binden fazla öğrenciye çeşitli merkezlerde standart modern Arapça ve klasik Arapça dersleri verdi.

Ürdün Kraliyet İslam Stratejik Çalışmalar Merkezi, Khan'ı "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" arasında gösterdi.

Nouman Ali Khan, halihazırda Bayyinah Arapça ve Kur'an Çalışmaları Enstitüsünün "Klasik Arapçanın Temelleri" ve "Kutsal Kelam" da dahil olmak üzere bazı derslerinin okutmanlığını yapıyor.