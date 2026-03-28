'Nostalji doktoru', 40 yıldır tamirini yaptığı antika radyolara ses veriyor

Güncelleme:
Bursa'da 40 yıldır eski radyo ve gramofonları tamir eden Ahmet Ali Şağın, unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı sürdürüyor. Antika radyoları toplayıp, tamir eden Şağın, mesleğinin geleceği için endişeli.

Yıldırım ilçesindeki 2 katlı atölyesinde 40 yıldır eski radyoları ve gramofonları tamir edip tekrar çalışır hale getiren Ahmet Ali Şağın, unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Çevresindekilerin 'nostalji doktoru' olarak tanıdığı usta, tozlu raflarda bekleyen ve zaman içerisinde sesi kısılan antika radyo ve gramofonların devrelerine dokunarak yeniden çalışır hale getiriyor. Atölyesini bir yandan da müzeye çeviren Şağın'a, Türkiye'nin her noktasından antika meraklıları ulaşarak, ellerinde bulunan kullanılmayan radyoları tamir ettiriyor.

'MESLEĞİMİ DEVAM ETTİREBİLECEK KİMSE YOK'

Mesleğinin devam ettirecek kimseyi bulamadığını belirten Ahmet Ali Şağın, "Burada zamanında salonlarımızın en nadide yerinde olan bu radyolar tarih oldu. Şu an artık kimsenin evinde yok. Ben bunları tamir edip, teslim ediyorum. Geldiğinde kötü durumda olan radyoları yapıyorum ve sahibine teslim edeceğim. Mesleğimi devam ettirebilecek kimse yok. Eskiden malzeme bulmak çok zordu. Şu an artık daha kolay" dedi.

500

