İngiltere'de bir öğrencinin okulda bıçakla yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

İngiltere'nin Norwich kenti yakınlarındaki Thorpe St. Andrew Okulunda bir kız öğrencinin bıçakla yaralanmasına ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

Norfolk Polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.30 sularında Thorpe St. Andrew bölgesindeki okulda bir kız öğrencinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olaya karıştığı belirlenen 16 yaşındaki erkek öğrenci, "kasten ağır yaralama" şüphesiyle gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Wymondham Polis Soruşturma Merkezine götürüldü.

Hafif yaralanan öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekiplerinin yanı sıra silahlı polis ekipleri de sevk edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olay sırasında bazı öğrenciler sınıflarda sıraların altına saklandı ve bazılarının telefonlarına el konuldu.

Polis, ayrıca olayın geçen hafta aynı okulda bildirilen nefret suçu vakasıyla bağlantılı olmadığının değerlendirildiğini açıkladı.