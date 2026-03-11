Haberler

İngiltere'de bir öğrencinin okulda bıçakla yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin Norwich kenti yakınlarındaki Thorpe St. Andrew Okulunda, bir kız öğrenci bıçakla yaralanırken, şüpheli olarak 16 yaşında bir erkek öğrenci gözaltına alındı. Olayın ardından polis, itfaiye ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.

İngiltere'nin Norwich kenti yakınlarındaki Thorpe St. Andrew Okulunda bir kız öğrencinin bıçakla yaralanmasına ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

Norfolk Polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.30 sularında Thorpe St. Andrew bölgesindeki okulda bir kız öğrencinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olaya karıştığı belirlenen 16 yaşındaki erkek öğrenci, "kasten ağır yaralama" şüphesiyle gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Wymondham Polis Soruşturma Merkezine götürüldü.

Hafif yaralanan öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekiplerinin yanı sıra silahlı polis ekipleri de sevk edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olay sırasında bazı öğrenciler sınıflarda sıraların altına saklandı ve bazılarının telefonlarına el konuldu.

Polis, ayrıca olayın geçen hafta aynı okulda bildirilen nefret suçu vakasıyla bağlantılı olmadığının değerlendirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!