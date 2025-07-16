Norveç'ten Suriye'deki Gerginlik İçin Endişe Açıklaması

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Suriye'ye saldırılarıyla tırmanan gerginlikten derin endişe duyduklarını bildirdi.

Bakan Eide, X sosyal medya hesabından Suriye'nin Süveyda ilinde yaşananlara ilişkin paylaşım yaptı.

Eide, "Süveyda dahil Suriye'de tırmanan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Taraflara azami itidal gösterme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Son dönemde İsrail'in düzenlediği hava saldırıları ve artan iç gerginlikten endişe duyduklarını yineleyen Eide, "Bu tırmanış, Suriyelilerin öncülük ettiği barışçıl geçişe yönelik çabaları baltalama riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Süveyda olayları

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerine çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.