Norveçli sivil toplum kuruluşları, ülkelerinin İsrail ile suç ortaklığının soruşturulmasını istiyor

Norveç'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Büyükanneler Soykırıma Karşı (Grandmothers Against Genocide) ve Norveç Filistin Komitesi, ülkelerinin Gazze'de soykırım ve insanlığa karşı suç işleyen İsrail ile suç ortaklığının soruşturulması için mücadele veriyor.

Norveçli sivil toplum kuruluşları, Norveç Merkez Bankası, Norveç Bankası Yatırım Yönetimi, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, eski NATO Genel Sekreteri ve mevcut Norveç Maliye Bakanı Jens Stoltenberg gibi kurum ve isimlerin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçlarına dolaylı ya da doğrudan katkı sağladığını belirtiyor.

Norveç'in suç ortaklığının soruşturulmasını talep eden Büyükanneler Soykırıma Karşı ve Norveç Filistin Komitesi, savcılığa şikayetlerini anlatan mektuplarını da iletti.

Büyükanneler Soykırıma Karşı Kurucusu Marianne Bergvall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli bir gazeteci olduğunu, 1990'lı yıllardan bu yana Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının artık son bulması gerektiğine işaret eden Bergvall, "Hazırladığımız mektupta Norveç'te İsrail'e dur diyebilecek güçte olup da hiçbir şey yapmayanların uzunca bir listesi var." dedi.

Bergvall, hiçbir şeyden korkusu olmayan "büyükanneler" olarak bir araya gelmeye karar verdiklerini belirterek, "Fonlardan beslenen kurumlar aslında bizim gibi bazı şeylere karşı çıkacak cesareti bulanların parasıyla besleniyor. Onlarda ise bu cesaret yok." diye konuştu.

Bergvall, AA ve Türk medyasının Gazze'deki gerçekleri gösterdiğini söyledi

Norveç medyasının Filistin'e destek veren oluşumlara gözlerini kapattığına işaret eden Bergvall, ancak insanların Norveç'i yönetenlerin "gerçek yüzünü" görmeye başladığını söyledi.

Bergvall, suç ortaklığının sadece yatırım anlamında değerlendirilmemesi gerektiğine, bunun diplomatik, politik, finansal gibi birçok alanda olabileceğine dikkati çekerek, "Bizim siyasilerde ise bunun hepsi var. Politik açıdan, 'İsrail kendini savunma hakkına sahip' söylemiyle destek verdiler. Böyle bir açıklama Gazze'de hastane, okul ve sivillerin bombalanmasını haklı mı çıkarmalı, neden 'Filistin'in de kendini savunma hakkı var' denilmedi." ifadelerini kullandı.

Norveçli insanların barışı sevdiğini, Filistin'e destek verdiğini dile getiren Bergvall, halkın büyük çoğunluğunun da bu suç ortaklığının sona erdirilmesini istediğini belirtti.

Bergvall, Anadolu Ajansı (AA) başta olmak üzere Türk medyasının Gazze'de yaşanan soykırımı en gerçek şekliyle gösterdiğini vurgulayarak, Türk medyasına "aydınlatıcı" duruşları için teşekkür etti.

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Norveç Filistin Komitesi Başkan Yardımcısı Kjell Stephansen de İsrail'i silahla destekleyen şirketlere yönelik soruşturma yapılmasını talep ettiklerini belirterek, daha çok Norveç Merkez Bankası ve faaliyetlerine odaklı mektup hazırladıklarını anlattı.

İsrail ile suç ortaklığı yapan kurum ve kuruluşların desteklenmesinin aslında insanların kendilerine olan suç ortaklığına işaret ettiğini söyleyen Stephansen, "Örneğin Norveç Fonu, ABD'li silah şirketlerine ve ayrıca İsrail'in işgal altında tuttuğu yasa dışı yerleşimlere mühimmat sağlayan yerlere yatırım yapıyor. Bunlar da bizce suç ortaklığı." dedi.

Stephansen, yasal girişimlerinin Norveç ve Avrupalı birçok hükümette uygulanan çifte standarda son vereceği umudunu dile getirerek, "İnsanların Norveç'te yapılanları görmesini istiyoruz." diye konuştu.

Norveç'in "suç ortaklığına" ilişkin çok sayıda faaliyet yürüttüklerini aktaran Stephansen, Norveç'in silah şirketlerinin de bu zincirin bir parçası olduğunu ifade etti.

Stephansen, Filistin'deki masum insanların Norveç'te üretilen mühimmatla öldürülmüş olabileceği gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm bunlar bizim için çok önemli. Mücadelemize devam edeceğiz." dedi.