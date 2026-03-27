Norveç Parlamentosu'nun benzin ve dizel vergilerini düşürmesine hükümetten tepki

Norveç Parlamentosu'nun (Storting), İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından akaryakıt ve gaz fiyatlarındaki artışla başlayan küresel enerji ve ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için benzin ve dizel üzerindeki vergilerin geçici olarak düşürülmesi kararına hükümetten tepki geldi.

Ülkede yayın yapan NRK, Muhafazakar Parti liderliğindeki muhalefet kanadının önerisi üzerine benzin ve dizel üzerindeki vergilerin geçici olarak düşürülmesine ilişkin önerinin parlamentoda oylandığını bildirdi.

Parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilen öneri kapsamında 1 Nisan-1 Eylül aralığında yakıt vergilerinde indirim uygulanacağı aktarıldı.

Azınlık durumundaki İşçi Partisi hükümeti ise muhalefet partilerinin önerisinin parlamentoda kabul edilmesine tepki gösterdi.

Başbakan Jonas Gahr Store, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parlamentonun, hükümeti "hiçe sayarak" yakıt vergilerini düşüren öneriyi kabul etmesini eleştirdi.

Önerinin ülke bütçesine ciddi zarar vereceğini vurgulayan Store, "Bu durum işleri daha da kötüleştirebilir ve fiyat artışlarına, faiz oranlarının yükselme riskine katkıda bulunabilir." değerlendirmesini yaptı.