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Norveç'te 100'den fazla evin yandığı yangın kontrol altına alındı

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Norveç'in Drammen kentine bağlı Krokstadelva beldesinde bir sitede çıkan yangında 100'den fazla ev kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yüzlerce kişi tahliye edildi, bir itfaiye eri yaralandı. Adalet ve Acil Durumlar Bakanı bölgeye gitti.

Norveç'in Drammen kentine bağlı Krokstadelva beldesinde bir sitede 100'den fazla evin yanmasına neden olan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Vestfold İtfaiye Birliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün çok sayıda konutun bulunduğu bir sitede çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarının gece boyu devam ettiği, yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Ulusal medya, yangında 100'den fazla evin kül olduğunu aktarırken, yüzlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye erinin yaralandığı, birkaç kişinin de duman nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.

Adalet ve Acil Durumlar Bakanı Astri Aas-Hansen'in de yangın bölgesine gittiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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