Haberler

Avustralya'da eğitim gören Norveç Prensesi'ne "arkadaşlık" teklif eden kişi için "dokunma" yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da bir mahkeme, üniversite eğitimi için Sydney'de bulunan Norveç Prensesi Ingrid Alexandra'ya arkadaşlık isteği gönderen 63 yaşındaki David James Cook'un prensese ve ailesine yaklaşmasını, kampüse girmesini ve iletişim kurmasını iki yıl süreyle yasakladı.

Avustralya'da mahkeme, ülkede üniversite okuyan Norveç Prensesi Ingrid Alexandra'ya "arkadaşlık isteği" gönderen bir kişi için "prensese dokunmasının yasaklanması" kararını verdi.

Avustralya merkezli ABC News platformunun haberine göre 63 yaşındaki David James Cook, Sydney kentindeki Newtown Mahkemesinde duruşmaya çıkarıldı.

Mahkeme, Cook'un Alexandra'nın okuduğu üniversite kampüsüne girmesini, Norveç Prensesi Alexandra ve ailesiyle iletişime geçmesini yasaklama kararı verdi.

Karar, Alexandra'nın ülkede eğitim göreceği iki yıl boyunca geçerli olacak.

Cook, adliyeden ayrılırken gazetecilere açıklamasında, mahkeme kararının, Alexandra'ya "sadece arkadaşlık isteği" gönderdiği bir karttan kaynaklandığını bildirdi.

Cook, "Onu hiçbir şekilde kasten üzmedim ve zaten yapmazdım. O iyi bir insan. Bir etkinlikte ona rastladım ve ardından kartı gönderdim." ifadesini kullandı.

Avustralya basınında kararın, bir kişinin başka bir kişiyi şiddet, tehdit veya taciz eylemlerine maruz bırakmasını önlemeyi amaçladığı aktarıldı.

Veliaht Haakon'un kızı

Uluslararası ilişkiler alanında 3 yıllık lisans eğitimi için geçen yıl Sydney'e gelen Alexandra, kentte eğitim gördüğü üniversitenin kampüsünde yaşıyor.

Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit'in kızı Ingrid Alexandra, İskandinavya ülkesi Norveç'te kraliyet tahtının ikinci varisi kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

Süper Lig devlerinin istediği oldu!

Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira

Güzelliğine kanmayın! Koparırsanız servet değerinde ceza ödersiniz
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu