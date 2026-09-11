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Norveç Prensesi Astrid 94 yaşında hayatını kaybetti

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Norveç Kralı V. Harald'ın ardından ablası Prenses Astrid'in de 94 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Norveç Kralı V. Harald'ın ardından ablası Prenses Astrid'in de 94 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamada, "Prenses Astrid'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kral V. Harald'ın 28 Ağustos'taki vefatının ardından ablası Prenses Astrid'in de yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, Prenses'in 9 Eylül'de kardeşi için başkent Oslo'da düzenlenen cenaze törenine katıldığı anımsatıldı.

Norveç'te 1932'de dünyaya gelen Prenses Astrid, annesi Martha'nın 1954'te vefat etmesi üzerine 22 yaşında ülkenin "First Lady"si olmuştu.

Prenses Astrid, abisi Harald 1968'de evlenene kadar 14 yıl "First Lady" olarak görev yapmış, takip eden yıllarda da kraliyet görevlerini yerine getirmişti.

Norveç Kralı V. Harald, 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Harald, 21 Şubat 1937'de dünyaya gelmiş ve babasının 1991'de hayatını kaybetmesiyle kral ünvanı almıştı.

Kaynak: AA
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