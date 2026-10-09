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Norveç, park ve plajlardan okullara kadar akıllı gözlüklere geçici yasak planlıyor

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NRK'ye göre Norveç, akıllı gözlükleri park, plaj, okul ve halka açık etkinliklerde geçici olarak yasaklamayı planlıyor. İzinsiz ses ve görüntü kaydı riski nedeniyle kalabalık alanlarda önlem alınacak; bireysel kullanıma izin verilecek.

Norveç, yapay zeka destekli cihazların kullanımındaki küresel endişeler nedeniyle bazı kamusal alanlarda akıllı gözlüklere geçici yasak getirmeyi planlıyor.

Norveç'te yayın yapan NRK'nin haberinde hükümetin park, plaj, müze, alışveriş merkezi, okul, sağlık tesisi, spor salonu ve halka açık etkinliklerde akıllı gözlüklerin kullanımını yasaklayan yasa tasarısı hazırladığı belirtildi.

Akıllı gözlüklerde yapay zeka teknolojisinin yanı sıra mikrofon ve kamera gibi özelliklerin de bulunması nedeniyle izinsiz görüntü ve ses kaydı alınabilmesinin muhtemel olduğu, özellikle kalabalık alanlarda bunun önüne geçebilmek amacıyla yeni düzenleme yapılmasının planlandığı bildirildi.

Yapay zeka destekli cihazların kullanımında küresel endişelerin de bulunduğuna işaret edilerek gözlüklerin bireysel kullanımına izin verileceği kaydedildi.

Norveç'teki bazı belediyeler, okullarda Meta gözlükleri kullanılmasının geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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