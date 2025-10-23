Norveç Büyükelçisi Gaarder'dan Çanakkale Valisi Toraman'a Ziyaret
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret ederek işbirliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Gaarder, Vali Toraman'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette, Çanakkale'de yürütülebilecek işbirliği alanlarına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
