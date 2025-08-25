Norveç Başbakanı Store, Ukrayna'ya Desteklerini Sürdürecek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin Ukrayna'ya güçlü desteğini sürdüreceğini söyledi.

Store, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki resmi temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Store ile Zelenskiy, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Norveç'te yayın yapan NRK televizyonuna göre Store, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını yineleyerek, "Rusya, bizim komşumuz ve başka bir komşuya saldırdı. Dolayısıyla Ukrayna'nın yaptığı şey, sadece kendisini savunmak değil aynı zamanda önemli Avrupa ilkelerini de savunmaktır." dedi.

Norveç'in Ukrayna'ya güçlü desteğini sürdüreceğini vurgulayan Store, "Nansen Destek Programı kapsamında sağlanan olağanüstü desteğin sürdürülmesi önemli. Ziyaretim sırasında bunu Ukrayna'ya iletmenin doğru olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Store, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmanın en iyi güvenlik garantisi olduğunu belirterek, Rusya'ya yaptırımlar aracılığıyla daha fazla baskı uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Zelenksiy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Store'un ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Zelenskiy, Store ile savunmadan enerji sektöründe işbirliğine ve güvenlik garantilerinden yaptırımlara kadar birçok konuda kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Norveç Başbakanı Store, dün, Almanya ile işbirliği içinde yaklaşık 695 milyon dolarlık savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ulaştırılacağını açıklamıştı.