North Carolina'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı

ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, eyaletin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısında bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.