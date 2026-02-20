Haberler

NÖHÜ akademisyenlerinin 14 makalesi uluslararası dergilerde yayımlandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenleri, ocak ayında Q1 kategorisindeki uluslararası dergilerde 14 makale yayımladı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, bu başarıların üniversitenin bilimsel vizyonunu yansıttığını belirtti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) akademisyenlerinin 14 makalesi, ocak ayında Q1 kategorisindeki uluslararası dergilerde yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dergilerde yayımlanan çalışmalar, hem araştırma kalitesinin hem de uluslararası akademik görünürlüğün önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Üniversite, bu çalışmalarla uluslararası düzeyde yüksek etki değerine sahip dergilerde yayın üretimini artırmayı, akademik işbirliklerini güçlendirmeyi ve bilimsel araştırma altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, elde edilen başarılardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Üniversite vizyonun bu doğrultuda devam edeceğini belirten Uslu, "Akademisyenlerimizin uluslararası düzeyde en üst dilimde yer alan dergilerde gerçekleştirdiği bu yayınlar, üniversitemizin bilimsel vizyonunun ve araştırma odaklı gelişim anlayışının somut bir göstergesidir. Nitelikli araştırmayı desteklemeye ve akademik üretkenliği teşvik etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Başarıya katkı sunan akademisyenlere üniversitemiz adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

