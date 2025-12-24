Hatay'da Noel ayini
Hatay'da Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirilen Noel ayini, depremde yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin yerine düzenlendi. Hristiyan vatandaşlar dualar etti ve barış mesajları paylaşıldı.
Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, kiliselerinin 6 Şubat depremlerinde yıkılması nedeniyle geleneksel Noel ayini etkinliğini Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirdi. Ayini, Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Kilisede Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakıp, dualar etti. Ayinin ardından dünyaya barış mesajları verildi.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞHATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel