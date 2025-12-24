Haberler

Hatay'da Noel ayini

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirilen Noel ayini, depremde yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin yerine düzenlendi. Hristiyan vatandaşlar dualar etti ve barış mesajları paylaşıldı.

HATAY'da Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, kiliselerinin 6 Şubat depremlerinde yıkılması nedeniyle geleneksel Noel ayini etkinliğini Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirdi. Ayini, Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Kilisede Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakıp, dualar etti. Ayinin ardından dünyaya barış mesajları verildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞHATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Bu görüntüye beğeni yağıyor

Bu görüntüye beğeni yağıyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak

Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar duyunca çıldıracak
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı

Eşi benzeri görülmemiş ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı