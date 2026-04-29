Haberler

Nobel ödüllü yazar Coetzee, Gazze'deki soykırım sebebiyle İsrail'deki edebiyat festivaline katılmayı reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Güney Afrikalı-Avustralyalı yazar John Maxwell Coetzee'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığını vurgulayarak, bu ülkede düzenlenecek 14. Uluslararası Yazarlar Festivali'ne katılmayı reddettiği bildirildi.

Ynet sitesinin haberine göre, İsrail merkezli Uluslararası Yazarlar Festivali Direktörü Julia Fermentto-Tzaisler, Coetzee'yi davet ettiklerini ancak Nobel ödüllü yazarın bu daveti sert bir dille reddettiğini açıkladı.

Coetzee, Fermentto-Tzaisler'e gönderdiği mesajında, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde canice provokasyonlarla orantısız bir soykırım yürüttüğünü ve bu soykırımın İsrail kamuoyunun çoğunluğundan coşkulu bir destek aldığını belirtti.

Entelektüel ve sanatsal topluluklar dahil olmak üzere İsrail toplumunun hiçbir kesiminin, Gazze'deki vahşetin suçuna ortak olmadığını iddia edemeyeceğini vurgulayan Coetzee, mesajını, İsrail'in adını temizleme ve uluslararası toplumda yeniden yer edinme sürecinin uzun yıllar alacağını kaydederek bitirdi.

İsrail merkezli 14. Uluslararası Yazarlar Festivali işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mishkenot Sha'ananim isimli kültür merkezinde 25-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Habere göre, İtalyan şair ve romancı Erri de Luca, ABD'li romancı Nell Zink, casusluk ve gerilim romanları yazan ABD'li Joseph Finder, Yahudi kimliği üzerine eserleri bulunan ABD'li Dara Horn, ABD'li tarih profesörü Steven J. Zipperstein, ABD'li yazar Benjamin Resnick, Arjantinli yazar ve senarist Marcelo Birmajer ile Fas-İsrail-Fransa kökenli sosyolog Eva Illouz, Coetzee'nin aksine festivale katılacaklarını açıkladı.

Seksen altı yaşındaki yazar Coetzee, edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri kabul edilen Booker Uluslararası Ödülü'nü 1983 ve 1999'da 2 defa kazanırken, 2003'te de Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

