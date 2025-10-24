Haberler

NKÜ Öğrencileri Perinthos Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

NKÜ Öğrencileri Perinthos Antik Kenti'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, Marmaraereğlisi'nde bulunan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ni ziyaret ederek, kazı alanındaki çalışmalar ve eserler hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

NKÜ Coğrafya Bölümü öğrencileri Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin ve Dr. İlker Eroğlu eşliğinde antik kenti gezerek bilgi aldı.

Daha sonra öğrenciler kazı evinde bulunan eserleri inceledi.

Eroğlu, Perinthos Antik Kenti'ndeki kazıların önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin kazı çalışmalarını yerinde görmesinin anlamlı olduğunu belirten Eroğlu, "Öğrencilerle hem kazı alanını gezdik hem de çıkan eserleri inceleme fırsatı bulduk. Tekirdağ için önemli bir kazı. Burada çalışmaların ardından ortaya çıkarılması planlanan tiyatro alanı herkesin ilgisini çekecektir." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
